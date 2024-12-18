В Европе обсуждают миссию для Украины, может понадобиться 100 000 военных – Reuters

"Что произойдет, если европейского солдата застрелят?" – один из критических вопросов, которые остаются без ответа

Военные стран НАТО во время учений в Латвии Namejs 2024 (Иллюстративные фото: TOMS KALNINS / EPA)

Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или заключения мирного договора, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп четко дал понять, что он не будет вводить американские войска для гарантий безопасности. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди чиновников и дипломатов.

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По данным медиа, переговоры, проводимые президентом Франции Эммануэлем Макроном, находятся на ранней стадии, но уже выявили разногласия относительно возможных целей и мандата такой миссии – и даже целесообразности обсуждения этого вопроса сейчас.

Медиа утверждает, что за кулисами некоторые чиновники рассматривают, как европейские страны могли бы предоставить гарантии безопасности для Украины, в частности, путем размещения десятков тысяч солдат на ее земле.

В то же время, такие силы увеличат риск прямой конфронтации с РФ и растянут военные силы Европы, чьи запасы вооружения "были истощены" военной помощью Украине и которая привыкла в большей степени полагаться на поддержку США в больших миссиях, пишет агентство.

Однако Трамп исключил участие американских войск в обеспечении прекращения огня и настоял на том, что европейцам придется самостоятельно играть эту роль во время переговоров с Макроном и президентом Зеленским в Париже 7 декабря, сообщили два источника СМИ. Ранее такую же информацию сообщали собеседники The Wall Street Journal.

Reuters предполагает: это может означать, что европейские силы разместят в Украине независимо от того, получит ли Киев гарантии безопасности через вступление в НАТО, как он надеется, или по двусторонним заверениям.

"Даже если бы существовала гарантия безопасности НАТО, откуда бы взялся толчок на местах? Он был бы европейским, поэтому наши начальники армий уже готовят планы для рассмотрения европейскими лидерами в будущем", – заявил медиа неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

По данным чиновников, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть таких сил.

Неназванные аналитики сообщили, что дебаты обнаружили путаницу в вопросе о том, будет ли будущая европейская миссия выполнять традиционную миротворческую роль, например, контролировать линию прекращения огня, будет ли обеспечивать надежное сдерживание от любого дальнейшего нападения РФ.

По данным Reuters, итальянские чиновники говорили о первой роли, а французские и украинские чиновники сфокусировались на второй.

Сколько военных может понадобиться?

Анонимный украинский чиновник, причастный к некоторым обсуждениям, заявил, что силы сдерживания могут быть сформированы коалицией примерно из пяти-восьми стран.

Аналитики и должностные лица дали разную оценку возможного размера таких сил, подчеркнув, что многое будет зависеть от их конкретной миссии. Некоторые эксперты предполагают, что могут быть целесообразны около 40 000 военных.

Франц-Штефан Гади, бывший военный планировщик из Австрии и сотрудник Международного института стратегических исследований, говорит, что в такой миссии могут быть задействованы около 100 000 военных – речь идет о ротационной схеме, то есть включая подразделения, которые готовятся к развертыванию и возобновляются после него.

По словам аналитика, подобный контингент, "безусловно, растянет европейские сухопутные силы".

Неназванный европейский чиновник из сектора безопасности также подтвердил, что может потребоваться до 100 000 военных.

По мнению Гади, такие силы могут быть созданы, если некоторые страны Европы сократят другие миссии, например, на Балканах. Страны континента, США и другие партнеры разместили около 60 000 солдат в Боснии и 50 000 в частично признанном Косово во время войны в 1990-х, но сейчас эти миссии намного меньше.

К тому же обсуждается и состав любых международных сил для Украины, поскольку он должен быть приемлем для обеих сторон и их мандат.

Так, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что эти силы должны находиться под эгидой ООН, но другие чиновники говорят, что это даст России "слишком много влияния" (страна-агрессор является постоянным членом Совета Безопасности организации и имеет право вето на любое ее решение).

Также, предполагает Reuters, европейцам придется убедить США принять участие в этой миссии "каким-то способом", как минимум с помощью разведки и другой оперативной помощи, заявили аналитики.

Кроме того, потенциальные правила ведения боевых действий в случае запуска миссии являются одним из многих критических вопросов, которые остаются неясными.

"Что произойдет, если европейского солдата застрелят?" – спросил анонимный французский военный чиновник.