Теперь НАТО вместо Штатов координирует западную помощь для Украины – Reuters
Теперь НАТО вместо Соединенных Штатов взяло на себя координацию западной военной помощи Украине, как это и планировалось. О функционировании новой миссии Альянса со ссылкой на свой источник сообщает британское агентство Reuters.
Как отмечает СМИ, этот шаг, сделанный после задержки в несколько месяцев, отводит НАТО более непосредственную роль в войне против вторжения России, при этом не привлекая собственные силы.
В то же время неназванные дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США при каденции Дональда Трампа все еще могут нанести Украине серьезный удар из-за сокращения своей поддержки, поскольку Штаты являются доминирующей силой Альянса и поставляют Киеву большую часть вооружений.
Итак, штаб новой миссии по Украине, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно: помощь в области безопасности и подготовки для Украины) находится на территории американской базы в немецком городе Висбаден.
Проинформированный собеседник Reuters заявил, что эта миссия теперь полностью функционирует.
Общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, дислоцированных в Штабе Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.
- В июле стало известно, что одним из результатов саммита НАТО в Вашингтоне стало объявление о том, что параллельно с форматом "Рамштайн" под председательством США военную помощь Украине будет координировать NSATU.
- Издание The New York Times заявляло, что новая миссия будет работать над тем, чтобы уменьшить "дублирование и усложнение", связанные с разными видами вооружений, предоставляемых Украине. Бывший американский посол в НАТО Даадлер заявлял, что это "попытка защититься от Трампа".
- В декабре американский политик пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию. Также республиканец заявил, что не хочет брать на себя обязательство сохранить Штаты в НАТО, но признал, что если другие страны "заплатят по своим счетам, то, безусловно", он сохранит роль Америки в Альянсе.