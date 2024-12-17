Теперь НАТО вместо Штатов координирует западную помощь для Украины – Reuters

Неназванные дипломаты заявили агентству, что новая миссия может иметь ограниченный эффект, потому что Вашингтон еще может сократить поддержку Киева

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Теперь НАТО вместо Соединенных Штатов взяло на себя координацию западной военной помощи Украине, как это и планировалось. О функционировании новой миссии Альянса со ссылкой на свой источник сообщает британское агентство Reuters.

Как отмечает СМИ, этот шаг, сделанный после задержки в несколько месяцев, отводит НАТО более непосредственную роль в войне против вторжения России, при этом не привлекая собственные силы.

В то же время неназванные дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, поскольку США при каденции Дональда Трампа все еще могут нанести Украине серьезный удар из-за сокращения своей поддержки, поскольку Штаты являются доминирующей силой Альянса и поставляют Киеву большую часть вооружений.

Итак, штаб новой миссии по Украине, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно: помощь в области безопасности и подготовки для Украины) находится на территории американской базы в немецком городе Висбаден.

Проинформированный собеседник Reuters заявил, что эта миссия теперь полностью функционирует.

Общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, дислоцированных в Штабе Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.