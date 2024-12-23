Рютте не подобається, що Зеленський критикує Шольца за Taurus. Вважає це "несправедливим"

Генсек НАТО розповів, що казав українському президенту, що той не має критикувати німецького канцлера

Володимир Зеленський та Марк Рютте (Фото: Rutte/Х)

Генсек НАТО Марк Рютте вважає несправедливим, коли президент Володимир Зеленський критикує німецького канцлера Олафа Шольца через відмову того постачати Україні далекобійну зброю. Про це пише Reuters.

"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", – сказав Рютте.

Водночас генсек Північноатлантичного альянсу визнав, що він, на відміну від німецького канцлера, постачав би в Україну далекобійні крилаті ракети Taurus і дав би добро на удари ними вглиб РФ.

Рютте наголосив, що такі можливості є дуже важливими для України, однак додав, що не йому вирішувати, як мають вчиняти країни Заходу.