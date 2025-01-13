Пісторіус спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні від Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував інформацію щодо блокади військової допомоги Україні з боку німецької канцелярії. Про це він сказав у коментарі Tagesspiegel.
"Блокування немає. Ми підготували новий пакет допомоги Україні в Міністерстві оборони. Тепер це має бути політичне рішення", – сказав він.
Пісторіус зазначив, що рішення може бути ухвалене в короткі терміни, як тільки буде розв'язано необхідні питання.
За інформацією Tagesspiegel, до пакета допомоги можуть увійти три додаткові батареї IRIS-T, додаткові ракети для Patriot, 10 колісних гаубиць та артилерійські боєприпаси.
11 січня лідер парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх заявив, що виділення додаткових бюджетних коштів напередодні федеральних виборів означає поставити новий уряд "перед фактом, що відбувся". І це, за його словами, "не звичайна річ" для німецької демократії.
Заступниця лідера Партії зелених Агнешка Брюггер заперечила і назвала це "надуманим та безвідповідальним виправданням". За її словами, всі демократичні фракції під час виборчої кампанії ясно дали зрозуміти, що "бачать гостру потребу у подальшій підтримці України". А місячне зволікання "коштувало б людських життів", резюмувала вона.
9 січня Der Spiegel із посиланням на обізнаних співрозмовників повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито заблокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.
- 31 грудня 2024 року Шольц пообіцяв у 2025 році підтримувати Україну "як ніхто інший у Європі".
- 5 січня 2025 року Шольц спростував заяву опозиції про його плани поїхати до Путіна на переговори.
- 12 січня ультраправа партія АдГ відмовилася засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті.