Пісторіус спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні від Німеччини

Повідомляється, що до нового пакета допомоги Україні можуть увійти системи IRIS-T та снаряди

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував інформацію щодо блокади військової допомоги Україні з боку німецької канцелярії. Про це він сказав у коментарі Tagesspiegel.

"Блокування немає. Ми підготували новий пакет допомоги Україні в Міністерстві оборони. Тепер це має бути політичне рішення", – сказав він.

Пісторіус зазначив, що рішення може бути ухвалене в короткі терміни, як тільки буде розв'язано необхідні питання.

За інформацією Tagesspiegel, до пакета допомоги можуть увійти три додаткові батареї IRIS-T, додаткові ракети для Patriot, 10 колісних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

11 січня лідер парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх заявив, що виділення додаткових бюджетних коштів напередодні федеральних виборів означає поставити новий уряд "перед фактом, що відбувся". І це, за його словами, "не звичайна річ" для німецької демократії.

Заступниця лідера Партії зелених Агнешка Брюггер заперечила і назвала це "надуманим та безвідповідальним виправданням". За її словами, всі демократичні фракції під час виборчої кампанії ясно дали зрозуміти, що "бачать гостру потребу у подальшій підтримці України". А місячне зволікання "коштувало б людських життів", резюмувала вона.

9 січня Der Spiegel із посиланням на обізнаних співрозмовників повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито заблокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.