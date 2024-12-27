Шольц: Трамп розуміє, що війну можна зупинити лише за сильної України
Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що російсько-українську війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Таку думку німецькому виданню t-online висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Відповідаючи на запитання, чи боїться він, що Трамп може відмовитися від України, Шольц зазначив, що обраний президент США розуміє: війну можна зупинити лише тоді, коли Україна стане сильною.
"Трамп хоче припинення війни. І я вважаю, що він, як і ми, вірить, що це можливо тільки за умови, якщо Україна буде сильна військово", – сказав Шольц.
Канцлер також висловив упевненість у тому, що, попри деякі побоювання, США та Європі вдасться зберегти скоординовану політику щодо України, а також співпрацювати з Німеччиною.
"Зверніть увагу. Просте припинення вогню не означає стабільний мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії. На наступному етапі ми обговоримо гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме важливу роль", – підсумував Шольц.
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