Шольц: Трамп розуміє, що війну можна зупинити лише за сильної України
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що російсько-українську війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані. Таку думку німецькому виданню t-online висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Відповідаючи на запитання, чи боїться він, що Трамп може відмовитися від України, Шольц зазначив, що обраний президент США розуміє: війну можна зупинити лише тоді, коли Україна стане сильною.

"Трамп хоче припинення війни. І я вважаю, що він, як і ми, вірить, що це можливо тільки за умови, якщо Україна буде сильна військово", – сказав Шольц.

Канцлер також висловив упевненість у тому, що, попри деякі побоювання, США та Європі вдасться зберегти скоординовану політику щодо України, а також співпрацювати з Німеччиною.

"Зверніть увагу. Просте припинення вогню не означає стабільний мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії. На наступному етапі ми обговоримо гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме важливу роль", – підсумував Шольц.

  • Першим кроком у реалізації "мирного плану" Трампа буде підготовка до переговорів із Путіним, вважає аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.
  • Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. LIGA.net зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії.
  • Обраний президент США вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, бо вона є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.
  • 7 грудня Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.
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