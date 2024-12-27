Шольц: Трамп понимает, что войну можно остановить только при сильной Украине

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что российско-украинскую войну можно завершить, если Украина будет сильна в военном плане. Такое мнение немецкому изданию t-online высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Отвечая на вопрос, боится ли он, что Трамп может отказаться от Украины, Шольц отметил, что избранный президент США понимает, что войну можно остановить только тогда, когда Украина станет сильной.

"Трамп хочет прекращения войны. И я считаю, что он, как и мы, верит, что это возможно только при условии, если Украина будет сильна военно", – сказал Шольц.

Канцлер также выразил уверенность в том, что, несмотря на некоторые опасения, США и Европе удастся сохранить скоординированную политику по отношению к Украине, а также сотрудничать с Германией.

"Обратите внимание. Простое прекращение огня не означает стабильный мир! И это касается всего: ничего об Украине без Украины – мы говорим с Украиной, а не об Украине. Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласились, что США и Европа должны тесно координировать свои действия. На следующем этапе мы обсудим гарантии безопасности для Украины, и Германия также будет играть важную роль", – подытожил Шольц.