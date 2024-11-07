Аналитик Дикинсон: Трамп еще до инаугурации может начать непубличные переговоры с Москвой

Аналитик Atlantic Council предполагает, что по итогам этих переговоров Украине предложат проект соглашения, на которое она может согласиться или нет

Фото: ЭРА/ JUSTIN LANE

Первым шагом в реализации "мирного плана" новоизбранного президента США Дональда Трампа будет подготовка к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение LIGA.net высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить почву для переговоров с Путиным", – сказал он.

Между Трампом и Москвой еще до инаугурации могут начаться непубличные переговоры, по их итогам Киеву представят проект соглашения, на которое он может согласиться или нет. Если нет, Америка может прекратить поддержку Украины, озвучивает Дикинсон один из сценариев.

Другой вариант – Трамп попытается публично усилить позицию Украины, чтобы создать базу для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

7 ноября президент Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом.

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