Аналитик Дикинсон: Трамп еще до инаугурации может начать непубличные переговоры с Москвой
Фото: ЭРА/ JUSTIN LANE

Первым шагом в реализации "мирного плана" новоизбранного президента США Дональда Трампа будет подготовка к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение LIGA.net высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить почву для переговоров с Путиным", – сказал он.

Между Трампом и Москвой еще до инаугурации могут начаться непубличные переговоры, по их итогам Киеву представят проект соглашения, на которое он может согласиться или нет. Если нет, Америка может прекратить поддержку Украины, озвучивает Дикинсон один из сценариев.

Другой вариант – Трамп попытается публично усилить позицию Украины, чтобы создать базу для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы.

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