Аналітик Дікінсон: Трамп ще до інавгурації може розпочати непублічні переговори з Москвою

Аналітик Atlantic Council припускає, що за підсумками цих переговорів Україні запропонують проєкт угоди, на яку вона може погодитися або ні

Фото: ЕРА/ JUSTIN LANE

Першим кроком у реалізації "мирного плану" новообраного президента США Дональда Трампа буде підготовка до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку LIGA.net висловив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

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"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав він.

Між Трампом і Москвою ще до інавгурації можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Києву представлять проєкт угоди, на яку він може погодитися або ні. Якщо ні, Америка може припинити підтримку України, озвучує Дікінсон один зі сценаріїв.

Інший варіант – Трамп спробує публічно посилити позицію України, щоб створити базу для хороших переговорів: якщо в його інтересах, щоб Київ говорив із позиції сили.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

7 листопада президент Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом.

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