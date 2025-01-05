У Шольца заперечили заяву опозиції про його плани поїхати до Путіна на переговори

У СДП закликали політика, який поширив цю заяву, попросити вибачення

Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi/EPA)

У Соціал-демократичній партії Німеччини відкинули твердження опозиційного політика Родеріха Кізеветтера, який заявив, що канцлер країни Олаф Шольц нібито збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета Spiegel.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш під час презентації передвиборчої програми в Берліні закликав Кізеветтера перепросити та видалити свій допис у соціальних мережах.

Мірш вважає публікацію Кізеветтера, у якій він розповів про нібито плани візиту Шольца до Путіна, "вкрай проблематичною, підступною і підлою". Також представник соціал-демократів назвав цю заяву "явним порушенням угоди про чесну конкуренцію" на тлі майбутніх виборів до Бундестагу.

Він закликав генерального секретаря партії Християнсько-демократичний союз Карстена Ліннемана, до якої належить Кізеветтер, втрутитися в ситуацію.

Напередодні речник з питань безпеки опозиційного ХДС Кізеветтер написав, що, ймовірно, готується зустріч Шольца з Путіним перед виборами до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого.

"З’являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого", – йшлось в його дописі у соціальній мережі X (колишній Twitter) від 4 січня.

На момент публікації новини цей допис в акаунті політика відсутній.

ДОПОВНЕНО О 17:10. Також на слова опозиційного політика відреагував сам Шольц, його цитує Spiegel. Він назвав заяву Кізеветтера про нібито свої наміри зустрітись з Путіним "глибоко непристойною".

"Це неправдиве твердження. Ви не можете робити щось подібне. Це дуже непристойно", – сказав Шольц у кулуарах заходу в штаб-квартирі СДПН у Берліні.

Німецький канцлер додав, що немає жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера, і тому "чесні люди можуть бути обурені" нею.

15 листопада 2024 року німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову вперше з грудня 2022-го. У ній Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська.

Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.

20 грудня Шольц запевнив, що ще раз телефонуватиме Путіну.