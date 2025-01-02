Лідерка партії Шольца вважає, що потрібно продовжувати спілкуватися з Путіним телефоном

На думку Саскії Ескен, тільки так можна зрозуміти, що можна зробити для завершення російсько-української війни

Саскія Ескен (у центрі) - ЕРА / CHRIS EMIL JANSSEN

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що канцлер Олаф Шольц має продовжувати телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Її цитує n-tv.

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"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", – сказала Ескен.

Водночас, на її переконання, особиста зустріч Путіна та Шольца наразі не є необхідною. За словами лідерки СДПН, "поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном".

15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели телефонну розмову. У ній канцлер Німеччини засудив війну й закликав диктатора РФ припинити її та вивести війська. Він також заохочував Путіна до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру.