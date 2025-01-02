Лидер партии Шольца считает, что нужно продолжать общаться с Путиным по телефону

По мнению Заскии Эскен, только так можно понять, что можно сделать для завершения российско-украинской войны

Заския Эскен (в центре) - ЕРА / CHRIS EMIL JANSSEN

Лидер Социал-демократической партии Германии Заския Эскен считает, что канцлер Олаф Шольц должен продолжать телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ее цитирует n-tv.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец покончить с убийствами и смертями", – сказала Эскен.

В то же время, по ее убеждению, личная встреча Путина и Шольца пока не является необходимой. По словам лидера СДПГ, "пока отношения остаются такими, какими они являются, безусловно, достаточно поговорить по телефону".

15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели телефонный разговор. В нем канцлер Германии осудил войну, призвав диктатора РФ прекратить ее и вывести войска. Он также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.