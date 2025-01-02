Лидер партии Шольца считает, что нужно продолжать общаться с Путиным по телефону
Лидер Социал-демократической партии Германии Заския Эскен считает, что канцлер Олаф Шольц должен продолжать телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ее цитирует n-tv.
"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец покончить с убийствами и смертями", – сказала Эскен.
В то же время, по ее убеждению, личная встреча Путина и Шольца пока не является необходимой. По словам лидера СДПГ, "пока отношения остаются такими, какими они являются, безусловно, достаточно поговорить по телефону".
15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели телефонный разговор. В нем канцлер Германии осудил войну, призвав диктатора РФ прекратить ее и вывести войска. Он также поощрял Путина к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.
- 16 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.
- 20 декабря Шольц заверил, что будет еще раз звонить Путину.