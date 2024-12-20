Шольц уверяет, что будет еще раз говорить с Путиным

Немецкий канцлер не уточнил, когда именно может состояться следующий разговор с российским диктатором и при каких условиях

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал повторный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает Tagesschau.

"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", – сказал Шольц.

Немецкий лидер отметил, что цель его разговоров с Путиным состоит в том, чтобы "донести ему, что для прекращения войны нужно остановить агрессию и вывести войска из Украины".

Он не уточнил, когда именно может состояться следующий разговор с российским диктатором и при каких условиях.