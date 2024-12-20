Шольц уверяет, что будет еще раз говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал повторный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает Tagesschau.
"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", – сказал Шольц.
Немецкий лидер отметил, что цель его разговоров с Путиным состоит в том, чтобы "донести ему, что для прекращения войны нужно остановить агрессию и вывести войска из Украины".
Он не уточнил, когда именно может состояться следующий разговор с российским диктатором и при каких условиях.
- 15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор. В нем Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.
- Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.