У Шольца опровергли заявление оппозиции о его планах поехать к Путину на переговоры

Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi/EPA)

В Социал-демократической партии Германии отвергли утверждение оппозиционного политика Родериха Кизеветтера, заявившего, что канцлер страны Олаф Шольц якобы собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Spiegel.

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш во время презентации предвыборной программы в Берлине призвал Кизеветтера извиниться и удалить свое сообщение в социальных сетях.

Мирш считает публикацию Кизеветтера, в которой он рассказал о якобы планах визита Шольца к Путину, "крайне проблематичной, коварной и подлой". Также представитель социал-демократов назвал это заявление "явным нарушением соглашения о честной конкуренции" на фоне предстоящих выборов в Бундестаг.

Он призвал генерального секретаря партии Христианско-демократический союз Карстена Линнемана, к которой принадлежит Кизеветтер, вмешаться в ситуацию.

Накануне спикер по вопросам безопасности оппозиционного ХДС Кизеветтер написал, что, вероятно, готовится встреча Шольца с Путиным перед выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля", – говорилось в его сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) от 4 января.

На момент публикации новости это сообщение в аккаунте политика отсутствует.

ДОПОЛНЕНО В 17:10. Также на слова оппозиционного политика отреагировал Шольц, его слова приводит Spiegel. Он назвал заявление Кизеветтера о якобы своих намерениях встретиться с Путиным "глубоко неприличным".

"Это ложное утверждение. Вы не можете делать что-либо подобное. Это очень неприлично", — сказал Шольц в кулуарах мероприятия в штаб-квартире СДПГ в Берлине.

Немецкий канцлер добавил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявление Кизеветтера, и поэтому "честные люди могут быть возмущены" им.

15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор впервые с декабря 2022-го. В нем Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.

Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.

20 декабря Шольц заверил, что будет еще раз звонить Путину.