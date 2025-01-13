Писториус опроверг информацию о блокировке военной помощи Украине от Германии

Сообщается, что в новый пакет помощи Украине могут войти системы IRIS-T и снаряды

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о блокаде военной помощи Украине со стороны немецкой канцелярии. Об этом он сказал в комментарии Tagesspiegel.

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"Блокировки нет. Мы подготовили новый пакет помощи Украине в Министерстве обороны. Теперь это должно быть политическое решение", – сказал он.

Писториус отметил, что решение может быть принято в короткие сроки, как только будут решены все необходимые вопросы.

По информации Tagesspiegel, в пакет помощи могут войти три дополнительные батареи IRIS-T, дополнительные ракеты для Patriot, 10 колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

11 января лидер парламентской группы Социал-демократической партия Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что выделение дополнительных бюджетных средств накануне федеральных выборов означает поставить новое правительство "перед свершившимся фактом". И это, по его словам, "не в порядке вещей" для немецкой демократии.

Заместитель лидера Партии зеленых Агнешка Брюггер возразила и назвала это "надуманным и безответственным оправданием". По ее словам, все демократические фракции во время избирательной кампании ясно дали понять, что "видят острую необходимость в дальнейшей поддержке Украины". А месячное промедление "стоило бы человеческих жизней", резюмировала она.

9 января Der Spiegel со ссылкой на осведомленных собеседников сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.