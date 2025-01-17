Бербок недовольна осторожным подходом Германии к оказанию поддержки Украине

По словам главы МИД, Германия сейчас не является движущей силой политики мира в Европе

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает слишком осторожным подход Германии к оказанию помощи Украине. По ее словам, Германия таким образом теряет доверие европейских союзников, сказала она в подкасте Berlin Playbook Podcast на Politico.

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"Это доверие не должно быть снова подорвано колебаниями, которые могут заставить другие страны беспокоиться о том, что Германия не поддержит их", – сказала министр в контексте выделения Украине военной помощи на 3 млрд евро.

Также она отметила, что сейчас Германия не рассматривается как "движущая сила политики мира" в Европе и ее это огорчает.

Бербок подчеркнула, что даже во время предвыборной кампании некоторые отдают приоритет национальной перспективе или тому, как получить больше голосов. А могли бы, по ее словам, взять на себя "реальную ответственность" за мир и свободу в Европе.

Также она раскритиковала предыдущие немецкие правительства за то, что они были неспособны прислушаться к предупреждениям об агрессивных намерениях Кремля. В частности, партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократв Германии за то, что был построен спорный трубопровод "Северный поток-2" между Россией и Германией.

"Точно так же, как "Северный поток-2" никогда не был чисто экономическим проектом – вопреки тому, во что долгое время хотели верить ХДС и СДПГ, – не является совпадением и то, что подводные кабели передачи данных в Балтийском море продолжают повреждаться", – сказал Бербок.