Над военными базами Германии заметили дроны. Полиция расследует шпионаж, возможно, России
БпЛА на авиабазе "Манхинг" (Фото: ЕРА)

Над военной базой недалеко от немецкого города Манхинг за последний месяц несколько раз замечали неизвестные дроны. Начато расследование предполагаемых случаев российского шпионажа, сообщили в Управлении уголовных расследований Баварии.

Утверждается, что последний инцидент был зафиксирован 12 января около 19:00 (20:00 по Киеву). Военная база возле Манхинга – объект, на котором немецкие войска испытывают новые пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Над ним существует бесполетная зона.

Правоохранители обнаружили всего до 10 дронов, которые летали над этим районом. Были проведены "интенсивные поиски", поднимался полицейский вертолет, но виновное лицо не было найдено.

Перед этим несколько дронов были дважды замечены над аэродромом в Манхинге 16 декабря 2024 года. 18 и 25 декабря неизвестные БпЛА снова заметили в небе над зоной военной безопасности в Манхинге. А 19 декабря три дрона заметили в Нойбурге-на-Донау.

"Поскольку в условиях агрессивной войны России против Украины нельзя исключать возможность слежки за военными объектами и партнерами или компаниями по вооружению, были проведены масштабные поиски для идентификации пилотов дронов", – сказано в заявлении.

Начато расследование по подозрению в фотографировании, угрожающем безопасности.

Над военными базами Германии заметили дроны. Полиция расследует шпионаж, возможно, России
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