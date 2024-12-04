Россия может быть причастна к сотне "подозрительных инцидентов" в Европе – глава МИД Чехии

Ян Липавский (Фото: x.com / JanLipavsky)

До 100 "подозрительных инцидентов" в Европе могут быть связаны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

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По его словам, в 2024 году в странах Евросоюза зафиксировано 500 подозрительных инцидентов. Речь идет о гибридных атаках, шпионаже, операциям влияния.

Липавский отметил, что до 100 из подобных происшествий может быть причастна Россия.

"Нам нужно послать Москве четкий сигнал, что мы этого не потерпим", – заявил глава чешского МИД.

2 июня 2024 года власти Великобритании поручили национальной разведке страны МИ5 переориентироваться на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

15 июля разведка Литвы рассказала, что для страны являются угрозой гибридные атаки России и манипуляция общинами.

22 октября в Польше объявили о закрытии консульства России в Познани. Сикорский обвинил Россию в попытке диверсии.