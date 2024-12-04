Россия может быть причастна к сотне "подозрительных инцидентов" в Европе – глава МИД Чехии
До 100 "подозрительных инцидентов" в Европе могут быть связаны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече НАТО в Брюсселе, передает Reuters.
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По его словам, в 2024 году в странах Евросоюза зафиксировано 500 подозрительных инцидентов. Речь идет о гибридных атаках, шпионаже, операциям влияния.
Липавский отметил, что до 100 из подобных происшествий может быть причастна Россия.
"Нам нужно послать Москве четкий сигнал, что мы этого не потерпим", – заявил глава чешского МИД.
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