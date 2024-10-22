В Польше закрыли консульство России. Сикорский обвинил РФ в попытке диверсии

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

В Польше закрывается Консульство Российской Федерации. Об этом 22 октября сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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"Я решил закрыть Консульство Российской Федерации в Познани и объявить его персонал нежелательным на территории Республики Польша", – заявил министр.

Сикорский сообщил, что в Польше была попытка совершения диверсии. Он добавил, что версия прокуратуры – диверсия могла быть инспирирована и контролирована структурами иностранного государства.

Лично от себя он добавил, что владеет информацией о том, что за попытками диверсии стоит именно Россия, и отметил, что страна ведет "гибридную войну". Поэтому власти Польши вынуждены "решительно реагировать".

В России уже отреагировали на это. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала такой шаг Польши "враждебным" и пообещала "болезненный ответ".

Этому предшествовало обвинение со стороны Польши 51-летнего украинца Сергея С. в том, что он якобы сотрудничал с российской разведкой. Как сообщает польское издание Onet, по данным следствия, он готовил поджог лакокрасочного завода во Вроцлаве. Подозреваемый признал свою вину.

По информации издания, Сикорский 21 октября сообщил, что подозреваемый дал показания, согласно которым Кремль планировал аналогичные диверсии по всей Европе.

W Polsce próbowano dopuścić się aktu dywersji. Miał on być wedle прокуратури inspirowany и kontrolowany przez struktury obcego panstwa.



Как ministr disponuję również informacjami, że за ними próbami stoi Federacja Rosyjska.



Władze RP zmuszone są do zdecydowanej reakcji.… pic.twitter.com/1g5rO4ILqH — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) октябрь 22, 2024

27 августа семь стран сообщили о риске диверсий РФ на энергетических объектах Норвегии.

17 октября стало известно, что хакеры КНДР похитили криптовалюты на $3 млрд. Деньги пошли на ядерные программы.