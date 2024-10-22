У Польщі закрили консульство Росії. Сікорський звинуватив РФ у спробі диверсії

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

У Польщі закривають Консульство Російської Федерації. Про це 22 жовтня повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я вирішив закрити Консульство Російської Федерації в Познані та оголосити його персонал небажаним на території Республіки Польща", – заявив міністр.

Сікорський повідомив, що у Польщі була спроба вчинення диверсії. Він додав, що версія прокуратури – диверсія могла бути інспірована та контрольована структурами іноземної держави.

Особисто від себе він додав, що володіє інформацією про те, що за спробами диверсії стоїть саме Росія, і зазначив, що країна веде "гібридну війну". Через це влада Польщі змушена "рішуче реагувати".

В Росії вже відреагували на це. Прессекретарка МЗС Марія Захарова назвала такий крок Польщі "ворожим" та пообіцяла "болючу відповідь".

Цьому передувало звинувачення з боку Польщі 51-річного українця Сергія С. у тому, що він нібито співпрацював із російською розвідкою. Як повідомляє польське видання Onet, за даними слідства, він готував підпал лакофарбового заводу у Вроцлаві. Підозрюваний визнав свою провину.

За інформацією видання, Сікорський 21 жовтня повідомив, що підозрюваний дав свідчення, згідно з якими Кремль планував аналогічні диверсії у всій Європі.

W Polsce próbowano dopuścić się aktu dywersji. Miał on być wedle prokuratury inspirowany i kontrolowany przez struktury obcego państwa.



Jako minister dysponuję również informacjami, że za tymi próbami stoi Federacja Rosyjska.



Władze RP zmuszone są do zdecydowanej reakcji.… pic.twitter.com/1g5rO4ILqH — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2024

27 серпня сім країн повідомили про ризик диверсій РФ на енергетичних об'єктах Норвегії.

17 жовтня стало відомо, що хакери КНДР викрали криптовалюти на $3 млрд. Гроші пішли на ядерні програми.