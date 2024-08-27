Сім країн Європи заявили про ризик диверсій РФ на енергетичних об'єктах Норвегії

Представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії заявили про ризики, які можуть нести російські спецслужби

Норвегія (Фото: ЕРА/Tore Meek)

Представники служб безпеки семи європейських країн попередили про можливі диверсії з боку Росії на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим постачальником природного газу в Європі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви учасників закритої зустрічі.

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На цій зустрічі, організованій норвезькою контррозвідкою, представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорили загрози, пов'язані зі шпигунством і диверсіями з боку Росії.

Особливу увагу приділили значенню Норвегії як основного постачальника енергоресурсів для Європи.

"Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, а й усіх нас. Це загроза, яка виходить від деяких країн, таких як Росія, включно не тільки зі шпигунськими операціями, а й ризиком диверсії в деяких галузях", – заявив віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Зінан Зелен.

Глава норвезької контррозвідки Беате Гангаас заявила, що Росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії: "Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію".

10 липня 2024 року низка військових баз Сполучених Штатів у Європі була переведена в стан підвищеної бойової готовності після того, як американська розвідка отримала інформацію про те, що підтримувані Росією особи розглядають можливість проведення диверсійних атак на військовий персонал і об’єкти США.

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