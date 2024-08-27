Сім країн Європи заявили про ризик диверсій РФ на енергетичних об'єктах Норвегії
Представники служб безпеки семи європейських країн попередили про можливі диверсії з боку Росії на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим постачальником природного газу в Європі. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви учасників закритої зустрічі.
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На цій зустрічі, організованій норвезькою контррозвідкою, представники Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії обговорили загрози, пов'язані зі шпигунством і диверсіями з боку Росії.
Особливу увагу приділили значенню Норвегії як основного постачальника енергоресурсів для Європи.
"Ми бачимо розвиток історії, яка стосується не лише Німеччини чи норвезьких колег, а й усіх нас. Це загроза, яка виходить від деяких країн, таких як Росія, включно не тільки зі шпигунськими операціями, а й ризиком диверсії в деяких галузях", – заявив віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Зінан Зелен.
Глава норвезької контррозвідки Беате Гангаас заявила, що Росія є ключовою загрозою для енергетичного сектору Норвегії: "Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію".
- 10 липня 2024 року низка військових баз Сполучених Штатів у Європі була переведена в стан підвищеної бойової готовності після того, як американська розвідка отримала інформацію про те, що підтримувані Росією особи розглядають можливість проведення диверсійних атак на військовий персонал і об’єкти США.
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