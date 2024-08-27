Семь стран Европы заявили о риске диверсий РФ на энергетических объектах Норвегии

Представители Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии заявили о рисках, которые могут нести российские спецслужбы

Норвегия (Фото: ЕРА/Tore Meek)

Представители служб безопасности семи европейских стран предупредили о возможных диверсиях со стороны России на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком природного газа в Европе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления участников закрытой встречи.

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На этой встрече, организованной норвежской контрразведкой, представители Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии обсудили угрозы, связанные со шпионажем и диверсиями со стороны России.

Особое внимание было уделено значению Норвегии как основного поставщика энергоресурсов для Европы.

"Мы видим развитие истории, которая касается не только Германии или норвежских коллег, но и всех нас. Это угроза, исходящая от некоторых стран, таких как Россия, включая не только шпионские операции, но и риск диверсии в некоторых отраслях", – заявил вице-президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Зинан Зелен.

Глава норвежской контрразведки Беате Гангаас заявила, что Россия является ключевой угрозой для энергетического сектора Норвегии: "Когда мы сегодня говорим о саботаже, мы говорим о России".

10 июля 2024 года ряд военных баз Соединенных Штатов в Европе был переведен в состояние повышенной боевой готовности после того, как американская разведка получила информацию о том, что поддерживаемые Россией лица рассматривают возможность проведения диверсионных атак на военный персонал и объекты США.

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