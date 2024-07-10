CNN: США перевели базы в Европе в состояние повышенной готовности из-за угрозы диверсий РФ

Военные НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

На прошлой неделе ряд военных баз Соединенных Штатов в Европе был переведен в состояние повышенной боевой готовности после того, как американская разведка получила информацию о том, что поддерживаемые Россией лица рассматривают возможность проведения диверсионных атак на военный персонал и объекты США. Об этом сообщило агентство CNN со ссылкой на ряд собеседников, знакомых с этим вопросом.

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Они рассказали, что разведданные свидетельствуют о том, что Россия рассматривает американские военные базы и военнослужащих как возможные объекты атак с использованием прокси-сил, вроде инцидентов, осуществленных или сорванных в разных местах в Европе в течение последних месяцев.

В материале CNN говорится, что в апреле два гражданина Германии и России были арестованы по обвинениям в подготовке взрывов и поджогов на ряде объектов, включая военные базы США, по заказу Москвы.

Собеседники сообщили, что данные разведки, полученные США в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были признаны достаточно тревожными, чтобы применить дополнительные протоколы безопасности.

30 июня несколько американских военных баз в Европе повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли", который "применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность определенной формы террористического действия или нападения на персонал или объекты".

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

10 июня в Праге полицейские задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России.

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