НАТО может применить статью 5 из-за гибридных атак России - чиновник Альянса

Окончательная реакция НАТО будет зависеть от того, как в дальнейшем будет действовать Россия, заявил чиновник Альянса

Флаг НАТО (Фото: ERA/VALDA KALNINA)

Из-за гибридных атак России одна из стран НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора. Об этом в Вашингтоне сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Альянса, передает Голос Америки.

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Отвечая на вопрос, какой может быть реакция НАТО на гибридные операции России и попытки дестабилизации в Европе, он сказал: "Для нас это понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики, вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции".

В то же время он признал, что окончательная реакция будет зависеть от того, как дальше будет действовать Россия.

Представитель НАТО добавил, что, наконец, защиты от союзников по альянсу может попросить страна, страдающая такими атаками. Пока ни одна из них этого не делала, добавил он.

Согласно статье 5, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса. , подвергшийся нападению.

30 июня 2024 года стало известно, что несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США.

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