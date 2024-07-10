НАТО може застосувати статтю 5 через гібридні атаки Росії – посадовець Альянсу

Прапор НАТО (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Через гібридні атаки з боку Росії одна з країн НАТО може попросити захисту від союзників за 5 статтею Північноатлантичного договору. Про це у Вашингтоні повідомив неназваний високопосадовець Альянсу, передає Голос Америки.

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Відповідаючи на запитання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі, він сказав: "Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції".

Водночас він визнав, що остаточна реакція залежатиме від того, як надалі діятиме Росія.

Представник НАТО додав, що, зрештою, захисту від союзників по альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак. Наразі жодна з них цього не робила, додав він.

За статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

30 червня 2024 року стало відомо, що кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.

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