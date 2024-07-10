CNN: США перевели бази у Європі в стан підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ

Військові НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Минулого тижня низка військових баз Сполучених Штатів у Європі була переведена в стан підвищеної бойової готовності після того, як американська розвідка отримала інформацію про те, що підтримувані Росією особи розглядають можливість проведення диверсійних атак на військовий персонал і об’єкти США. Про це повідомило агентство CNN з посиланням на низку співрозмовників, знайомих із цим питанням.

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Вони розповіли, що розвіддані свідчать про те, що Росія розглядає американські військові бази та військовослужбовців як можливі об’єкти атак з використанням проксі-сил, на зразок інцидентів, які були виконані чи зірвані у різних місцях у Європі протягом останніх місяців.

У матеріалі CNN йдеться, що у квітні двоє громадян Німеччини та Росії були заарештовані за звинуваченнями в підготовці вибухів і підпалів на низці об’єктів, включно з військовими базами США, на замовлення Москви.

Співрозмовники повідомили, що дані розвідки, які США отримали протягом останніх двох тижнів і про які раніше не повідомлялося, були визнані достатньо тривожними, щоб застосувати додаткові протоколи безпеки.

30 червня кілька американських військових баз у Європі підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі", який "застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, що вказує на ймовірність певної форми терористичної дії або нападу на персонал чи об’єкти".

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

10 червня у Празі поліціянти затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

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