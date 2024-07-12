МИД Норвегии об ударах по России: Если вас атакуют, вы можете отвечать

Киев должен иметь возможность использовать оружие с наилучшим эффектом для защиты Украины, считает Эспен Барт Эйде

Эспен Барт Эйде (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что позиция Осло относительно предоставления Украине возможности наносить удары по объектам на территории России соответствует международному праву. Такое мнение глава МИД Норвегии высказал в интервью Голосу Америки.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Если вас атакуют, вы можете отвечать на нападение также на территории агрессора", – сказал он.

По словам министра, Киев должен иметь возможность использовать оружие с наилучшим эффектом для защиты Украины. К тому же международное право позволяет наносить удары по объектам на территории агрессора.

"Так, например, если нападение на Харьков происходит с территории России, то в рамках международного права вполне разрешено дать отпор, поражая источник этой атаки", – подчеркнул Барт Эйде.

30 мая Барт Эйде заявил, что ВСУ должны иметь возможность использовать западное оружие для поражения военных объектов в России – это "кристально чистое право" государства.

10 июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна передаст Украине шесть истребителей F-16.

11 июля Гар Стере объявил о выделении более $90 млн на усиление украинской противовоздушной обороны.

Читайте также: В Норвегии считают, что НАТО имеет два-три года для подготовки к возможному конфликту с Россией