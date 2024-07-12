МЗС Норвегії про удари по Росії: Якщо вас атакують, ви можете відповідати

Київ повинен мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України, вважає Еспен Барт Ейде

Еспен Барт Ейде (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція Осло щодо надання Україні можливості завдавати ударів по об’єктах на території Росії відповідає міжнародному праву. Таку думку очільник МЗС Норвегії висловив в інтерв'ю Голосу Америки.

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"Якщо вас атакують, ви можете відповідати на напад також на території нападника", – сказав він.

За словами міністра, Київ повинен мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України. До того ж міжнародне право дозволяє завдавати ударів по об’єктах на території агресора.

"Так, наприклад, якщо напад на Харків відбувається з території Росії, то в рамках міжнародного права цілком дозволено дати відсіч, вражаючи джерело цієї атаки", – наголосив Барт Ейде.

30 травня Барт Ейде заявив, що ЗСУ повинні мати можливість використовувати західну зброю для ураження військових об'єктів у Росії – це є "кристально чистим правом" держави.

10 липня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна передасть Україні шість винищувачів F-16.

11 липня Гар Стере оголосив про виділення понад $90 млн на посилення української протиповітряної оборони.

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