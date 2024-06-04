У Норвегії вважають, що НАТО має два-три роки для підготовки до можливого конфлікту з Росією
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що "вікно можливостей" Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Bloomberg.
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Генерал зазначив, що це менший часовий проміжок, ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО питання нарощування Росією військового потенціалу та її здатності відновлювати сили.
"У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює у РФ. Це займе деякий час, що дає нам вікно можливостей на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси в той самий час, коли ми підтримуємо Україну", – наголосив Крістофферсен.
У матеріалі Bloomberg йдеться, що парламент Норвегії має схвалити план щодо збільшення майже вдвічі витрат на оборону протягом наступних 12 років. Акцент буде зроблено на можливостях військово-морських сил і протиповітряної оборони.
Норвегія прагне досягти своєї цілі щодо витрат у рамках НАТО – 2% від валового внутрішнього продукту вже у 2024 році, тоді як очікується, що до 2030 року країна досягне рівня у 2,7% ВВП, пишуть журналісти.
"Зараз я бачу вікно, де ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО, нову командну структуру, нові структури сил, нові регіональні плани. Тож ми можемо реалізувати ці плани й ці рішення у наступні роки, але нам потрібно пришвидшитися. Нам потрібно зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", – стверджує генерал.
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