У Норвегії вважають, що НАТО має два-три роки для підготовки до можливого конфлікту з Росією

Ейрік Крістофферсен вважає, що Росія може відновити сили швидше, ніж раніше оцінювали в Альянсі

Ейрік Крістофферсен (Фото: EPA)

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що "вікно можливостей" Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Генерал зазначив, що це менший часовий проміжок, ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО питання нарощування Росією військового потенціалу та її здатності відновлювати сили.

"У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює у РФ. Це займе деякий час, що дає нам вікно можливостей на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси в той самий час, коли ми підтримуємо Україну", – наголосив Крістофферсен.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що парламент Норвегії має схвалити план щодо збільшення майже вдвічі витрат на оборону протягом наступних 12 років. Акцент буде зроблено на можливостях військово-морських сил і протиповітряної оборони.

Норвегія прагне досягти своєї цілі щодо витрат у рамках НАТО – 2% від валового внутрішнього продукту вже у 2024 році, тоді як очікується, що до 2030 року країна досягне рівня у 2,7% ВВП, пишуть журналісти.

"Зараз я бачу вікно, де ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО, нову командну структуру, нові структури сил, нові регіональні плани. Тож ми можемо реалізувати ці плани й ці рішення у наступні роки, але нам потрібно пришвидшитися. Нам потрібно зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", – стверджує генерал.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що поки ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

11 травня заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО.

Читайте також: Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП