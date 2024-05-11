Заступник генсека: Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку державу НАТО

Мірча Джоане заявив, що проти Альянсу розв'язана гібридна війна

Мірча Джоане (Фото: EPA)

Заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане вважає, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО. Його слова наводить румунське видання Digi24.

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Джоане зазначив, що разом з цим проти Альянсу розв’язана "тотальна гібридна війна".

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства та вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності", – заявив заступник генерального секретаря Альянсу.

Він наголосив, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття. За словами Джоане, зокрема, йдеться про збільшення військового виробництва.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що наразі ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

3 травня представник ГУР Скібіцький заявив, що Росія може захопити країни Балтії за сім днів, водночас реакція НАТО буде довшою.

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