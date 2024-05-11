Заступник генсека: Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку державу НАТО
Заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане вважає, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО. Його слова наводить румунське видання Digi24.
Джоане зазначив, що разом з цим проти Альянсу розв’язана "тотальна гібридна війна".
"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства та вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності", – заявив заступник генерального секретаря Альянсу.
Він наголосив, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття. За словами Джоане, зокрема, йдеться про збільшення військового виробництва.
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