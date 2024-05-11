Заместитель генсека: У России нет ни намерений, ни возможности напасть на НАТО

Мирча Джоане заявил, что против Альянса развязана гибридная война

Мирча Джоане (Фото: EPA)

Заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане считает, что у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО. Его слова приводит румынское издание Digi24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Джоане отметил, что вместе с этим против Альянса развязана "тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности", – заявил заместитель генерального секретаря Альянса.

Он подчеркнул, что сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда раньше за последние десятилетия. По словам Джоане, в частности речь идет об увеличении военного производства.

26 марта глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля президент Финляндии Стубб сказал, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

3 мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что Россия может захватить страны Балтии за семь дней, в то же время реакция НАТО будет дольше.

Читайте также: Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП