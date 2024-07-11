Норвегія виділяє $93 млн на ППО для України

Йонас Гар Стере (Фото: EPA)

Норвегія виділить $92,69 млн на підтримку України у сфері протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере на саміті НАТО у Вашингтоні, передає агентство Reuters.

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Він наголосив, що українці потребують більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет.

Напередодні країна оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16 на допомогу в захисті від російських повітряних атак.

8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В Києві під прицільним ударом опинилась найпотужніша дитяча лікарня України Охматдит. Також постраждали бізнес-центр і житлові будинки.

Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що якби Україна мала більше засобів протиповітряної оборони, щоб створити "шнуровану" ППО по всій території України – трагедії удару по лікарні Охматдит ракетою Х-101 8 липня могло не статися.

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