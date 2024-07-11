ПВО для Украины: Норвегия выделяет $93 млн для защиты неба

Премьер-министр страны Стере заявил, что украинцы нуждаются в большей противовоздушной обороне

Йонас Гар Стере (Фото: EPA)

Норвегия выделит $92,69 млн. в поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает агентство Reuters.

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Он подчеркнул, что украинцы нуждаются в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет.

Накануне страна объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16 в помощь в защите от российских воздушных атак.

8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве под прицельным ударом оказалась самая мощная детская больница Украины Охматдет. Также пострадали бизнес-центр и жилые дома.

В общем, Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что если бы у Украины было больше средств противовоздушной обороны, чтобы создать "шнурованную" ПВО по всей территории Украины – трагедии удара по больнице Охмадит ракетой Х-101 8 июля могло не произойти.

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