Британская разведка сосредоточится на шпионах из России, Китая и Ирана – The Telegraph

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Власти Великобритании поручили национальной разведке страны МI5 переориентироваться на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

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Такое решение Лондон принял из-за войны России против Украины, растущего числа китайских агентов, а также использования Ираном организованной преступности.

Отмечается, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом МI5, однако все больше ресурсов сейчас направляется на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана. По данным журналистов, британские министры попросили разведку "переориентировать значительную часть своих усилий на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны Китая, России, а недавно также Ирана".

Источники издания в МI5 утверждают, что, например, агенты из Китая активно работают в академических кругах, среди студентов и преподавателей, в бизнесе и даже в искусстве. Еще один анонимный собеседник сказал, что до 20 сотрудников посольства Китая в Великобритании, вероятно, работают как шпионы.

Китай рассказал об американском топ-шпионе – тот "более 30 лет работал на спецслужбы США".

16 декабря бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана по обвинению в том, что он в течение трех лет работал на китайскую разведку.

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