У Бельгії партія вигнала китайського шпигуна. Він мав "розсварити" ЄС і США – Politico

Це сталося після того, як Financial Times, Der Spiegel і Le Monde опублікували спільне розслідування. В ньому йшлося про китайську шпигунську мережу

Китайський прапор (Фото: ЕРА)

Бельгійська ультраправа партія Vlaams Belang (Фламандський інтерес) виключила зі своїх лав колишнього сенатора Франка Креєльмана через звинувачення в тому, що він протягом трьох років працював на китайську розвідку. Про це повідомляє Politico.

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Голова партії Том Ван Грікен заявив, що дії Креєльмана суперечать "меті й суті, навіть назві нашої партії".

Це сталося після того, як Financial Times, Der Spiegel і Le Monde опублікували спільне розслідування. В ньому йшлося про те, як китайське шпигунське агентство протягом трьох років нібито використовувало Креєльмана для впливу на дискусії в Європі з різних питань – від утисків демократії в Гонконгу до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

"Я ставлюся до цього дуже серйозно. Це фактично означає, що деякі люди саботують наше процвітання, нашу безпеку, нашу демократію зсередини, з боку партії, яка засідає в парламенті нашої країни, в Сенаті", – сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Politico пише, що звинувачення проти Креєльмана підкріплені його повідомленнями у соцмережах, якими він обмінювався з представником китайського шпигунського агентства Даніелем Ву між 2019 і 2022 роками.

У звітах, наприклад, детально описується, що наприкінці 2022 року, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай, Ву "попросив Креєльмана переконати двох правих членів Європейського парламенту просувати ідею про те, що США і Велика Британія підривають енергетичну безпеку Європи".

Ву нібито написав про це Креєльману в текстовому повідомленні: "Наша мета – розділити американо-європейські відносини".

10 листопада 2023 року колишнього міністра внутрішніх справ Латвії Яніса Адамсонса засудили на вісім з половиною років за шпигунство на користь Росії. Свою провину він не визнав і збирається оскаржити вирок.

Китай розповів про американського топшпигуна – той "понад 30 років працював на спецслужби США".

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