Ексголову МВС Латвії засудили до тюремного терміну. Він був агентом ФСБ, але заперечує

Колишнього міністра внутрішніх справ Латвії Яніса Адамсонса засудили на вісім з половиною років за шпигунство на користь Росії. Свою провину він не визнав та збирається оскаржити вирок, пише LSM



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За даними суду, Адамсонс "цілеспрямовано збирав закриту інформацію" і через іншого обвинувачуваного, колишнього співробітника КДБ Геннадія Силонова, передавав її ФСБ Росії.

Йдеться про інформацію щодо "роботи латвійських державних установ, правоохоронних органів, органів державної безпеки та системи державної оборони". Адамсонса також звинуватили у шахрайстві й незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Ексміністра затримали влітку 2021 року. Його звинуватили у сорока епізодах шпигунства на користь Росії. У грудні Сейм Латвії дозволив Генпрокуратурі розпочати проти нього кримінальне провадження, знявши з депутата недоторканність.

Яніс Адамсонс представляв партійне об'єднання S Harmonas Centrs. Служив у різних частинах Прикордонних військ КДБ СРСР на Далекому Сході, а також був командиром бригади прикордонної охорони Сил оборони Латвійської Республіки. Був депутатом кількох сеймів, а також міністром внутрішніх справ Латвії. Яніс Адамсонс представляв партійне об'єднання S Harmonas Centrs. Служив у різних частинах Прикордонних військ КДБ СРСР на Далекому Сході, а також був командиром бригади прикордонної охорони Сил оборони Латвійської Республіки. Був депутатом кількох сеймів, а також міністром внутрішніх справ Латвії.

28 жовтня 2022 року прокуратура Норвегії назвала людину, яка в'їхала в країну як громадянин Бразилії і була затримана за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Кібератака на інформресурси Міжнародного кримінального суду в Гаазі у вересні 2023 року була спробою шпигунства для підриву мандата суду з розслідування воєнних злочинів, заявили в МКС.

21 вересня прокуратура Великої Британії затвердила звинувачення проти п'яти фігурантів розслідування про шпигунство на користь Росії.

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