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Кібератака на суд у Гаазі: МКС заявив про спробу шпигунства для підриву мандата суду

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 17:13
Кібератака на суд у Гаазі: МКС заявив про спробу шпигунства для підриву мандата суду - Фото
Прокурор МКС Карім Хан у Бучі (Фото - EPA)

Вереснева кібератака на інформресурси Міжнародного кримінального суду в Гаазі була спробою шпигунства для підриву мандата суду з розслідування військових злочинів. Про це йдеться у заяві МКС.

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У заяві говориться, що "наявні на даний момент докази вказують на цілеспрямовану та витончену атаку з метою шпигунства. Таким чином, напад можна витлумачити як серйозну спробу підірвати мандат Суду".

Суд не має у своєму розпорядженні свідчень, що хакерам вдалося отримати доступ до закритої інформації та особистих даних учасників судових процесів, проте вже "зробив і продовжуватиме робити всі необхідні кроки для запобігання будь-якій компрометації даних, що належать окремим особам, організаціям і державам".

"Якщо будуть виявлені докази, що конкретні дані, передані Суду, були скомпрометовані, Суд негайно і безпосередньо зв'яжеться з постраждалими", – сказано в заяві. 

Суд також не може підтвердити, хто саме несе відповідальність за атаку. Правоохоронні структури Нідерландів проводять кримінальне розслідування спроби злому.

У заяві особливо зазначено, що "слід очікувати запуск кампаній з дезінформації, спрямованих проти МКС та його посадових осіб, з метою заплямувати імідж МКС та підірвати легітимність його діяльності".

За інформацією Reuters, прокурори МКС займаються розслідуваннями в рамках 17 можливих воєнних злочинів, зокрема в Україні, Уганді, Венесуелі, Афганістані та на палестинських територіях.

Про кібератаку на ресурси МКС повідомлялося 19 вересня. Атака перервала роботу суду на кілька днів.

  • У червні 2022 року розвідка Нідерландів заявила, що виявила російського агента, який намагався укорінитися в Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.
  • 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
  • У Росії оголосили видачу ордера "протизаконної" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

Також читайте: Трибунал для хакерів РФ. Кого Росія залучає до кібератак і як їх каратимуть

Сергій Бережний
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