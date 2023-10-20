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Кибератака на суд в Гааге: МУС заявил о попытке шпионажа для подрыва мандата суда

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 17:13
Кибератака на суд в Гааге: МУС заявил о попытке шпионажа для подрыва мандата суда - Фото
Прокурор МУС Карим Хан в Буче (Фото - EPA)

Сентябрьская кибератака на информресурсы Международного уголовного суда в Гааге была попыткой шпионажа для подрыва мандата суда по расследованию военных преступлений. Об этом говорится в заявлении МУС

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В заявлении говорится, что "имеющиеся на данный момент доказательства указывают на целенаправленную и изощренную атаку с целью шпионажа. Таким образом, нападение можно истолковать как серьезную попытку подорвать мандат Суда". 

Суд не располагает свидетельствами, что хакерам удалось получить доступ к закрытой информации и личным данным участников судебных процессов, однако уже "предпринял и будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для предотвращения любой компрометации данных, принадлежащих отдельным лицам, организациям и государствам". 

"Если будут обнаружены доказательства того, что конкретные данные, переданные Суду, были скомпрометированы, Суд немедленно и напрямую свяжется с пострадавшими", – сказано в заявлении.     

Суд также что не может подтвердить, кто именно несет ответственность за атаку. Правоохранительные структуры Нидерландов проводят уголовное расследование попытки взлома.

В заявлении особо отмечено, что "следует ожидать запуск кампаний по дезинформации, направленных против МУС и его должностных лиц с целью запятнать имидж МУС и подорвать легитимность его деятельности".

По информации Reuters, прокуроры МУС занимаются расследованиями в рамках 17 предполагаемых военных преступлений, в том числе в Украине, Уганде, Венесуэле, Афганистане и на палестинских территориях.

О кибератаке на ресурсы МУС сообщалось 19 сентября. Атака прервала работу суда на несколько дней.  

  • В июне 2022 года разведка Нидерландов заявила, что выявила российского агента, который пытался внедриться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
  • В России объявили выдачу ордера "противозаконной" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей. 

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Сергей Бережной
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