Экс-главу МВД Латвии приговорили к тюремному сроку. Он был агентом ФСБ, но отрицает
Бывший министр внутренних дел Латвии Янис Адамсонс осужден на восемь с половиной лет за шпионаж в пользу России. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор, пишет LSM.
По данным суда, Адамсонс "целенаправленно собирал закрытую информацию" и через другого обвиняемого, бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова, передавал ее ФСБ России.
Речь идет об информации о "работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов, органов государственной безопасности и системе государственной обороны". Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Экс-министра задержали летом 2021 года. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре Сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре начать против него уголовное производство, сняв с депутата неприкосновенность.
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