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Экс-главу МВД Латвии приговорили к тюремному сроку. Он был агентом ФСБ, но отрицает

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 15:44
Экс-главу МВД Латвии приговорили к тюремному сроку. Он был агентом ФСБ, но отрицает - Фото
Янис Адамсонс (Скриншот из видео)

Бывший министр внутренних дел Латвии Янис Адамсонс осужден на восемь с половиной лет за шпионаж в пользу России. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор, пишет LSM.

По данным суда, Адамсонс "целенаправленно собирал закрытую информацию" и через другого обвиняемого, бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова, передавал ее ФСБ России.

Речь идет об информации о "работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов, органов государственной безопасности и системе государственной обороны". Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Экс-министра задержали летом 2021 года. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре Сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре начать против него уголовное производство, сняв с депутата неприкосновенность.

Янис Адамсонс представлял партийное объединение S Harmonas Centrs. Служил в различных частях Пограничных войск КГБ СССР на Дальнем Востоке, а также был командиром бригады пограничной охраны Сил обороны Латвийской Республики. Был депутатом нескольких сеймов, а также министром внутренних дел Латвии.
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Милана Головань
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ЛатвияшпионствоЯнис Адамсонс
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