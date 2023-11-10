Экс-главу МВД Латвии приговорили к тюремному сроку. Он был агентом ФСБ, но отрицает

Бывший министр внутренних дел Латвии Янис Адамсонс осужден на восемь с половиной лет за шпионаж в пользу России. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор, пишет LSM.

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По данным суда, Адамсонс "целенаправленно собирал закрытую информацию" и через другого обвиняемого, бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова, передавал ее ФСБ России.

Речь идет об информации о "работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов, органов государственной безопасности и системе государственной обороны". Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Экс-министра задержали летом 2021 года. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре Сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре начать против него уголовное производство, сняв с депутата неприкосновенность.

Янис Адамсонс представлял партийное объединение S Harmonas Centrs. Служил в различных частях Пограничных войск КГБ СССР на Дальнем Востоке, а также был командиром бригады пограничной охраны Сил обороны Латвийской Республики. Был депутатом нескольких сеймов, а также министром внутренних дел Латвии.

28 октября 2022 года прокуратура Норвегии назвала человека, который въехал в страну как гражданин Бразилии и был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Кибератака на информресурсы Международного уголовного суда в Гааге в сентябре 2023 была попыткой шпионажа для подрыва мандата суда по расследованию военных преступлений, заявили в МКС.

21 сентября прокуратура Великобритании утвердила обвинения против пяти фигурантов расследования о шпионаже в пользу России.

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