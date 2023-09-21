В Британии пять граждан Болгарии обвиняют в шпионаже для России
Прокуратура Великобритании утвердила обвинения против пяти фигурантов расследования о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Guardian.
Трое мужчин и две женщины официально обвинены в "сговоре с целью сбора информации, предназначенной для того, чтобы быть прямо или косвенно полезной для врага", заявили в Королевской прокуратуре.
Глава специального отдела по борьбе с преступностью и терроризмом прокуратуры, заявил, что речь идет об обвинении в заговоре с целью шпионажа против трех мужчин и двух женщин, которых подозревают в шпионаже в пользу России в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.
Как он сообщил, обвинения предъявлены Орлину Русеву, Бисеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Ване Габеровой. По данным BBC, все они являются гражданами Болгарии.
Все пятеро должны предстать перед судом магистратуры Вестминстера 26 сентября.
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