У Британії п'ять громадян Болгарії звинувачують у шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Великої Британії затвердила звинувачення проти п'яти фігурантів розслідування шпигунства на користь Росії. Про це повідомляє The Guardian.

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Трьох чоловіків і двох жінок офіційно звинувачено в "змові з метою збирання інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога", заявили в Королівській прокуратурі.

Голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та тероризмом прокуратури заявив, що йдеться про звинувачення у змові з метою шпигунства проти трьох чоловіків і двох жінок, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.

Як він повідомив, звинувачення висунуто Орліну Русєву, Бісеру Джамбазову, Катрін Івановій, Івану Стоянову та Вані Габеровій. За даними ВВС, всі вони є громадянами Болгарії.

Усі п'ятеро мають постати перед судом магістратури Вестмінстера 26 вересня.

6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.

12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

Наприкінці серпня в Британії заявили, що комп'ютери британських чиновників після їх поїздок до Китаю "чиститимуть", а видані їм одноразові телефони – знищуватимуть, щоб запобігти можливим актам шпигунства.

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