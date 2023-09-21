У Британії п'ять громадян Болгарії звинувачують у шпигунстві на користь Росії
Прокуратура Великої Британії затвердила звинувачення проти п'яти фігурантів розслідування шпигунства на користь Росії. Про це повідомляє The Guardian.
Трьох чоловіків і двох жінок офіційно звинувачено в "змові з метою збирання інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога", заявили в Королівській прокуратурі.
Голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та тероризмом прокуратури заявив, що йдеться про звинувачення у змові з метою шпигунства проти трьох чоловіків і двох жінок, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.
Як він повідомив, звинувачення висунуто Орліну Русєву, Бісеру Джамбазову, Катрін Івановій, Івану Стоянову та Вані Габеровій. За даними ВВС, всі вони є громадянами Болгарії.
Усі п'ятеро мають постати перед судом магістратури Вестмінстера 26 вересня.
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