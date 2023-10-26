У Швеції суд зняв із росіянина звинувачення у шпигунстві для РФ: не вистачило доказів

Шведський суд визнав громадянина РФ та Швеції Сергія Скворцова невинним у шпигунстві на користь Росії, оскільки вважав зібрані прокуратурою докази недостатніми. Про це повідомляє Reuters.

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У серпні 2023 року Скворцову було пред'явлено звинувачення у незаконній розвідувальній діяльності проти США та Швеції у період з 2013 до 2022 року.

Згідно з обвинувальним висновком, компанія Скворцова використовувалася для придбання технологій на Заході в обхід санкцій та на користь ВПК та збройних сил РФ.

Окружний суд Стокгольма ухвалив, що Скворцов використав свій бізнес в основному саме так, як стверджувала прокуратура, проте довести, що така діяльність рівнозначна шпигунству, звинуваченню не вдалося.

Суд вважає, що діяльність компанії Скворцова "була спрямована виключно на придбання технологій і не була спрямована на отримання інформації, що могло б бути кваліфіковано як шпигунство".

1 березня 2019 року повідомлялося, що у Швеції заарештовано працівника технологічної компанії за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

28 жовтня 2022 року прокуратура Норвегії назвала людину, яка в'їхала в країну як громадянин Бразилії і була затримана за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

22 листопада у Швеції в результаті спецоперації було заарештовано сімейну пару з Росії за підозрою у шпигунстві.

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