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В Швеции суд снял с россиянина обвинение в шпионаже для РФ: не хватило доказательств

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 15:26
В Швеции суд снял с россиянина обвинение в шпионаже для РФ: не хватило доказательств - Фото
Окружной суд Стокгольма (Фото - Wikipedia)

Шведский суд признал гражданина РФ и Швеции Сергея Скворцова невиновным в шпионаже в интересах России, так как счел собранные прокуратурой доказательства недостаточными. Об этом сообщает Reuters

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В августе 2023 года Скворцову было предъявлено обвинение в незаконной разведывательной деятельности против США и Швеции в период с 2013 по 2022 год.

Согласно обвинительному заключению, компания Скворцова использовалась для приобретения технологий на Западе в обход санкций и в интересах ВПК и вооруженных сил РФ.

Окружной суд Стокгольма постановил, что Скворцов использовал свой бизнес в основном именно так, как утверждала прокуратура, однако доказать, что такая деятельность равнозначна шпионажу, обвинению не удалось.

Суд посчитал, что деятельность компании Скворцова "была направлена исключительно на приобретение технологий и не была направлена на получение информации, что могло бы быть квалифицировано как шпионаж".

Сергей Бережной
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