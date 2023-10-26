В Швеции суд снял с россиянина обвинение в шпионаже для РФ: не хватило доказательств

Шведский суд признал гражданина РФ и Швеции Сергея Скворцова невиновным в шпионаже в интересах России, так как счел собранные прокуратурой доказательства недостаточными. Об этом сообщает Reuters.

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В августе 2023 года Скворцову было предъявлено обвинение в незаконной разведывательной деятельности против США и Швеции в период с 2013 по 2022 год.

Согласно обвинительному заключению, компания Скворцова использовалась для приобретения технологий на Западе в обход санкций и в интересах ВПК и вооруженных сил РФ.

Окружной суд Стокгольма постановил, что Скворцов использовал свой бизнес в основном именно так, как утверждала прокуратура, однако доказать, что такая деятельность равнозначна шпионажу, обвинению не удалось.

Суд посчитал, что деятельность компании Скворцова "была направлена исключительно на приобретение технологий и не была направлена на получение информации, что могло бы быть квалифицировано как шпионаж".

1 марта 2019 года сообщалось, что в Швеции арестован сотрудник технологической компании по подозрению в шпионаже в пользу России.

28 октября 2022 года прокуратура Норвегии назвала человека, который въехал в страну как гражданин Бразилии и был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

22 ноября в Швеции в результате спецоперации была арестована семейная пара из России по подозрению в шпионаже.

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