В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

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В Швеции арестован сотрудник технологической компании по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Полиция безопасности Швеции (СЕПО).

Правоохранители считают, что в свое время его завербовал агент российской разведки, работавший под дипломатическим прикрытием в Швеции.

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Есть подозрения, что преступная деятельность продолжается с 2017 года, отмечает Полиция безопасности.

Этого человека задержали 26 февраля. Задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

9 февраля немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила, что Брюссель полон шпионов - там постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов. В этой связи работники внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) рекомендовали дипломатам и военным осторожнее вести себя в Европейском квартале, где расположена основная часть местных офисов Европейского союза.