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Шпионаж в пользу России: Полиция Швеции провела спецоперацию по задержанию подозреваемых

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 20:19
Шпионаж в пользу России: Полиция Швеции провела спецоперацию по задержанию подозреваемых - Фото
Фото - скриншот из видео

Семейная пара из России арестована в Швеции по подозрению в шпионаже. Для их задержания была проведена спецоперация с применением вертолетов и спецназа, сообщает Aftonbladet.

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"Операция "Копье", как ее назвали в пресс-службе полиции безопасности Швеции, прошла в 6 утра по времени Стокгольма. Бойцы спецназа десантировались с вертолетов на крышу жилого дома и затем внезапно ворвались в квартиру подозреваемых, спустившись к ней сверху. 

В результате операции была арестована семейная пара из России, которую подозревают в шпионаже. Штурм был сочтен необходимым для того, чтобы подозреваемые не успели уничтожить улики. 

Разведслужба заявила медиа, что арестованные подозревается в совершении незаконной разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны. Мужчина подозревается в шпионаже в пользу России, его жена – в соучастии. По данным следствия, шпионская деятельность пары прослежена с января 2013 года.

Сергій Бережний
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швеция шпионаж спецоперация
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