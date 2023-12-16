В Бельгии партия выгнала китайского шпиона. Он должен был "рассорить" ЕС и США – Politico

Это произошло после того, как Financial Times, Der Spiegel и Le Monde опубликовали совместное расследование. В нем говорилось о шпионской сети КНР

Китайский флаг (Фото: ЕРА)

Бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Крейельмана по обвинению в том, что он в течение трех лет работал на китайскую разведку. Об этом сообщает Politico.

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Глава партии Том Ван Грикен заявил, что действия Крейельмана противоречат "цели и сути, даже названию нашей партии".

Это произошло после того, как Financial Times, Der Spiegel и Le Monde опубликовали совместное расследование. В нем говорилось, как китайское шпионское агентство в течение трех лет якобы использовало Крейельмана для влияния на дискуссии в Европе по разным вопросам – от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

"Я отношусь к этому очень серьезно. Это фактически означает, что некоторые люди саботируют наше процветание, нашу безопасность, нашу демократию изнутри со стороны партии, которая заседает в парламенте нашей страны, в Сенате", – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Politico пишет, что обвинения против Крейельмана подкреплены его сообщениями в соцсетях, которыми он обменивался с представителем китайского шпионского агентства Даниэлем Ву между 2019 и 2022 годами.

В отчетах, например, подробно описывается, что в конце 2022 года, когда канцлер Германии Олаф Шольц собирался посетить Китай, Ву "попросил Крейельмана убедить двух правых членов Европейского парламента продвигать идею о том, что США и Великобритания подрывают энергетическую безопасность Европы".

Ву якобы написал об этом Крейельману в текстовом сообщении: "Наша цель – разделить американо-европейские отношения".

10 ноября 2023 года бывшего министра внутренних дел Латвии Яниса Адамсонса осудили на восемь с половиной лет за шпионаж в пользу России. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор.

Китай рассказал об американском топ-шпионе – тот "более 30 лет работал на спецслужбы США".

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