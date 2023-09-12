Китай розповів про американського топшпигуна – той "понад 30 років працював на спецслужби США"

Засуджений до довічного ув'язнення в Китаї 78-річний американець Джон Шинг-Ван Люн (відомий також як Лян Чен'юнь) – "дипломований шпигун, який понад 30 років працював на розвідку США у великому масштабі", заявили в Міністерстві держбезпеки КНР у соцмережі WeChat, пише видання SCMP.

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Люн постійно мешкав у Гонконгу. У травні йому дали довічне за звинуваченням у шпигунстві за китайськими дипломатами та іншими чиновниками, які відвідують США, не надавши тоді жодних подробиць про його справу. Все, що раніше було відоме ЗМІ, – це факт його затримання у квітні 2021 року.

Він відкрив ресторан у США в 1983 році, а через три роки до нього звернулися співробітники американської розвідки та попросили про співпрацю за 1000 доларів на місяць у ролі інформатора. МДБ КНР стверджує, що Люн був завербований у 1989 році, згодом "отримав медаль за заслуги" за успішну роботу.

Китай стверджує, що влада США допомогла створити нову особистість Люну, зокрема підробила його резюме, включивши туди навчання в університеті в Англії, роботу офіційною особою в ООН та участь у війні у В'єтнамі.

МДБ стверджує, що він здійснив низку шпигунських дій проти Китаю під виглядом філантропа.

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За інформацією Пекіна, в його обов'язки як шпигуна нібито входило зближення з китайськими чиновниками під час обідів, свят та заходів у закордонних китайських асоціаціях, заманювання "жертв" у готелі, де було прослуховування, та використання "медових пасток" (сексуальних зв'язків) для шантажу чиновників, які потрапили на гачок, і "у спробі скомпрометувати наших співробітників та спровокувати дезертирство".

Також він, "використовуючи спецтелефон та електронну пошту для повідомлень неназваній шпигунській агенції США, повідомляв своїм кураторам, коли на американські пости призначалися нові дипломати".

Його взяли після того, як він використав "безліч" підроблених посвідчень особи для поїздки на материк через Гонконг у 2020 році, коли міжнародні рейси були зупинені через COVID-19.

CNN пише, що відсоток винесених обвинувальних вироків у таких справах у судовій системі КНР "перевищує 99,9%".

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Наприкінці літа МДБ КНР завело в WeChat обліковий запис: це прецедент для країни. Соцмережа/додаток популярні у Китаї (понад 1 млрд користувачів). Там китайські спецслужби нарощують кампанію, яка попереджає громадян остерігатися іноземного шпигунства: "пильнувати" і повідомляти владу про "підозрілі дії".

Раніше CNN повідомляв, що Люн був ветераном-лідером кількох пропекінських угруповань у районі Х'юстона, протягом багатьох років тісно спілкувався з високопоставленими китайськими чиновниками. У Китаї держЗМІ звеличували його як "видатного представника" "патріотично налаштованих" китайців за кордоном за сприяння обмінам між США та Китаєм.

Тепер МДБ КНР у WeChat пише, що "патріотична" діяльність Люна була засобом отримання доступу до розвідданих, а США надали фінансування Люну для зайняття керівних посад у численних закордонних китайських асоціаціях, "щоб підвищити його авторитет" та для поїздок до Китаю для проведення благодійних заходів, "щоб зміцнити його імідж патріотичного філантропа".

Суд Сучжоу також наклав штраф у розмірі 500 000 юанів (~$72 000), але за що, не розголошується.

У китайських соцмережах, які контролює уряд країни, Лян Чен'юна називають "супершпигуном США".

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