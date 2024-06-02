Британська розвідка зосередиться на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану – The Telegraph

Рішення ухвалено через війну Росії проти України, кількість китайських агентів, що зростає, а також використання Іраном організованої злочинності

Фото: ЕРА / ANDY RAIN

Влада Великої Британії доручила національній розвідці країни МІ5 переорієнтуватися на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на обізнані джерела.

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Таке рішення Лондон ухвалив з огляду на війну Росії проти України, кількість китайських агентів, що зростає, а також використання Іраном організованої злочинності.

Зазначається, що внутрішній і міжнародний тероризм залишається пріоритетом МІ5, проте все більше ресурсів зараз спрямовується на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану. За даними журналістів, британські міністри попросили розвідку "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану".

Джерела видання у МІ5 стверджують, що, наприклад, агенти з Китаю активно працюють в академічних колах, серед студентів і викладачів, у бізнесі та навіть у мистецтві. Ще один анонімний співрозмовник сказав, що до 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни.

Китай розповів про американського топшпигуна – той "понад 30 років працював на спецслужби США".

16 грудня бельгійська ультраправа партія Vlaams Belang (Фламандський інтерес) виключила зі своїх лав колишнього сенатора Франка Креєльмана через звинувачення в тому, що він протягом трьох років працював на китайську розвідку.

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