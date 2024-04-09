Китай втручався у вибори в Канаді у 2019 та 2021 роках – Reuters

Згідно з офіційним переписом 2021 року, в Канаді проживає близько 1,7 млн людей китайського походження

Китай. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні вибори в країні – у 2019 та 2021 роках. Про це повідомило агентство Reuters.

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Агентство зазначило, що під тиском опозиційних законодавців, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше створив комісію з вивчення іноземного втручання у вибори, і стали відомі перші результати її роботи служби розвідки.

CSIS з'ясувала, що "КНР таємно та обманним шляхом втрутилася у вибори як 2019-му, так і 2021 року". Зазначається, що в обох випадках ця діяльність мала прагматичний характер і була зосереджена насамперед на підтримці тих, хто вважався або "прокитайським", або "нейтральним" з питань, що становлять інтерес для уряду КНР.

"Державні суб'єкти можуть успішно здійснювати іноземне втручання в Канаду, тому що це має мало юридичних чи політичних наслідків. Таким чином, зовнішній вплив має низький ризик та високий прибуток", – йдеться в оцінці CSIS.

Згідно з офіційним переписом 2021 року, в Канаді проживає близько 1,7 млн людей китайського походження, що становить трохи менше ніж 5% від загальної чисельності населення.

Китай розповів про американського топшпигуна – той "понад 30 років працював на спецслужби США".

16 грудня бельгійська ультраправа партія Vlaams Belang (Фламандський інтерес) виключила зі своїх лав колишнього сенатора Франка Креєльмана через звинувачення в тому, що він протягом трьох років працював на китайську розвідку.

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