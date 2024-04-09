Китай вмешивался в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах – Reuters

Согласно официальной переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,7 млн человек китайского происхождения

Китай. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) выяснила, что агентурная сеть Китая вмешивалась в последние выборы в стране – в 2019 и 2021 годах. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Агентство отметило, что под давлением оппозиционных законодателей премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее создал комиссию по изучению иностранного вмешательства в выборы, и стали известны первые результаты работы службы разведки.

CSIS выяснила, что "КНР тайно и обманным путем вмешалась в выборы как в 2019-м, так и в 2021 году". Отмечается, что в обоих случаях эта деятельность имела прагматический характер и была сосредоточена прежде всего на поддержке тех, кто считался либо "прокитайским", либо "нейтральным" по вопросам, представляющим интерес для правительства КНР.

"Государственные субъекты могут успешно осуществлять иностранное вмешательство в Канаду, потому что это имеет мало юридических или политических последствий. Таким образом, внешнее влияние имеет низкий риск и высокую прибыль", – говорится в оценке CSIS.

Согласно официальной переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,7 млн человек китайского происхождения, что составляет чуть менее 5% от общей численности населения.

Китай рассказал об американском топ-шпионе – тот "более 30 лет работал на спецслужбы США".

16 декабря бельгийская ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Крейельмана по обвинению в том, что он в течение трех лет работал на китайскую разведку.

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