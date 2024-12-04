Росія може бути причетна до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі – глава МЗС Чехії

Ян Ліпавський (Фото: x.com / JanLipavsky)

До 100 "підозрілих інцидентів" у Європі можуть бути пов'язані з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі НАТО у Брюсселі, передає Reuters.

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За його словами, у 2024 році в країнах Євросоюзу зафіксовано 500 підозрілих інцидентів. Йдеться про гібридні атаки, шпигунство, операції впливу.

Ліпавський зазначив, що до 100 з таких подій може бути причетна Росія.

"Нам потрібно надіслати Москві чіткий сигнал, що ми цього не потерпимо", – заявив глава чеського МЗС.

2 червня 2024 року влада Великої Британії доручила національній розвідці країни МІ5 переорієнтуватися на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

15 липня розвідка Литви розповіла, що для країни є загрозою гібридні атаки Росії та маніпуляція громадами.

22 жовтня у Польщі оголосили про закриття консульства Росії у Познані. Сікорський звинуватив Росію у спробі диверсії.